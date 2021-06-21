محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع ليلى علوي..ويعلق: الضربة بتبقي أقوى من الحبيب (صور)

قام الفنان محمد صبحي ، باستعادة ذكرياته مع الفنانة ليلى علوي، وذلك من خلال نشر صورة قديمة تجمعه بها من فيلمهما “الجريح”، وذلك من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، ليشارك جمهوره ومتابعيه تلك الذكريات.

حيثث قام الفنان محمد صبحي،بالتعليق على الصورة التي قام بنشرها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، قائلا: “الضربة بتبقي أقوى وأشد لما تيجي من القريب او بالأخص الحبيب لأنك بتكون متوقع الضربة من أي حد إلا منه ! من فيلم الجريح ١٩٨٥”.



وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين على الصورة، وحصلت الصورة على ألاف التعليقات وأشادوا بروعة ذلك الفيلم متسائلين عن سبب عدم عرض ذلك الفيلم على شاشة التليفزيون.

جدير بالذكر، ان فيلم “الجريح” من بطولة محمد صبحي، وفريد شوقي، وليلى علوي، صفية العمري، مجدي وهبة، محيي إسماعيل، وهو من تأليف وإخراج مدحت السباعي.

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