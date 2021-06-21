شكرا لقرائتكم خبر عن من غير البتاع – لورديانة نزلت بفيديو رقص جديد : البنطلون بين المنطقة الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الراقصة البرازيلة لورديانا، جمهورها بصور وفيديو لها آثناء ممارسة الرياضة عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت “لورديانا” خلال الفيديو وهي تمارس التمارين الشاقة خلال تواجدها بالجيم، ونالت الصور والفيديو تفاعل الجمهور.

وعلقت لورديانا قائلة: “على الرغم من أن الرقص نشاط فني ، إلا أن كونك راقصًا محترفًا يتطلب مجهودًا بدنيًا من الرياضي. ✨لأننا نقوم بالكثير من الحركات مرارًا وتكرارًا بطريقة معينة ، فهي تتطلب الكثير من المفاصل والعضلات والأربطة.

وتابعت” الجري هذا هو السبب في أن تقوية العضلات مهمة للغاية لتحسين الأداء وتجنب الإصابات. هدفي ليس الحصول على شكل جسدي ، فهو لم يكن أبدًا ، بل نتيجة.