بإطلالة غريبة.. جنا عمرو دياب تثير سخرية الجمهور في عيد ميلاد والدتها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - جنا عمرو دياب

قامت جنا عمرو دياب، ابنة الفنان عمرو دياب وزينة عاشور، والزوجة الثانية للفنان عمرو دياب، بنشر مجموعة من الصور الخاصة بها اثناء الاحتفال بعيد ميلاد والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ «إنستجرام»، وذلك لمشاركة الجمهور والمتابعين.

حيث ظهرت جنا عمرو دياب، أثناء الصور التي نشرتها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ «إنستجرام»، اثناء احتفالها بعيد ميلاد والدتها زينة عاشور بإطلالة غريبة عبارة عن فستان فضفاض عاري من على الأكتاف ومنطقة البطن، وظهرت بإطلالة غريبة أثارت سخرية عدد من الجمهور والمتابعين



وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين على الصورة وحصلت على ألاف الإعجابات، ولكن أنهالت التعليقات من قبل المتابعين بلهجة السخرية للإطلالة التي ظهرت بها خلال الصور.

جدير بالذكر، أن جنا ابنة الفنان عمرو دياب، فاجئت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ «إنستجرام»، بإنها تعرض ملابسها للبيع، دون توضيحها السبب وراء ذلك.

وكتبت «جنا» عبر خاصية «استوري» على الإنستجرام، عبارة بالإنجليزية قائلة: «أنا ببيع ملابسي الخاصة، راسلوني على الخاص إذا رغبتوا في شراؤهم».

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