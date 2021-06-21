بإطلالة تشبه «عروس البحر»..سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير جديدة (صور)

قامت الفنانة سمية الخشاب ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها من أحدث جلسة تصوير جديدة خضعت لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ «فيس بوك»، لتشارك جمهورها ومتابعيها واطلقت على نفسها مسمى جديد وهو «عروسة بحر العرب».

حيث ظهرت الفنانة سمية الخشاب، خلال الصور التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ «فيس بوك»، بإطلالة جذابة تشبه عروس البحر، حيث أنها أرتدت فستانا باللون الأخضر الغامق الذي أبهر جمهورها ومتابعيها، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا ليمنحها إطلالة ساحرة.



وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة، وأنهالت التعليقات على الصورة مشيدين بجمالها وجاذبيتها وعلقوا قائلين:”عروس البحر”.

جدير بالذكر، أن الفنانة سمية الخشاب ، كانت قد كشفت عن حقيقة ما تداول حول ارتباطها من مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، وذلك بعد نجاح أغنيتهما الدويتو “أوعدك”، بعد أن تداولت تلك الأنباء بين العديد من الجمهور.

جدير بالذكر، أن مطرب المهرجانات الشعبية كان قد نفى أيضا صحة هذه الأنباء ووصفها بالشائعات، حيث علق على تلك الشائعات ضاحكًا: “أتمنى أتجوزها”، مؤكدا أن علاقتهما تقتصر على العمل فقط، حيث قال: “بس طبعا الكلام دة هزار وعلاقتنا شغل فقط”.

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