من حفل زفاف أبو الروس..مريم الخشت تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص برفقة أسماء جلال (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة مريم الخشت ، بنشر فيديو جديد لها برفقة الفنانة أسماء جلال، أثناء رقصهما في حفل زفاف حسن أبو الروس، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام” لتشارك جمهورها ومتابعيها.

وقامت الففنانة مريم الخشت، بالتعليق على الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام” ، قائلة “ممكن ماحدش يعزمني انا و اسماء في أفراح مع بعض تاني؟ شكرا”

وعلى الفور، تفاعل العديد من المتابعين والجمهور والفنانين مع الفيديو، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالهما وضحكتهما الروعة، حيث قامت الفنانة رانيا منصور بالتعليق على الفيديو بوجه ضاحك.

جدير بالذكر، أن الفنانة مريم الخشت كانت قج شاركت في مسلسل “قصر النيل” الذي عرض مؤخرا، والمسلسل من بطولة: دينا الشربيني وأحمد مجدي وريهام عبد الغفور ونخبة من كبار نجوم الفن.

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