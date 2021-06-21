عمرو وهبة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة دلال عبد العزيز

كشف الفنان عمرو وهبة، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز ، وذلك من خلال تعليق على صورة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، وذلك ليشارك الجمهور والمتابعين الدعاء لها بالشفاء.

حيث قام الفنان عمرو وهبه، بنشر صورة له برفقة الفنانة دلال عبر العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، فمن خلال التعليقات قام وهبه بالرد على المطرب الشاب على الألفي بخصوص تسائله عن تطورات حالتها الصحية.

فقام الفنان عمرو وهبة بالتعليق على سؤال حالة الفنانة دلال عبد العزيز قائلاً : “ صباح الفل يا علوه مش بحب أتكلم باسم أسرتهم وأقول أخبار بس من خلال اتصالى بيهم للأسف لسة الوضع غير مستقر”.

جدير بالذكر، أن الصورة التي نشرها الفنان عمرو وهبة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تجمعه بالفنانة دلال عبد العزيز، كانت من كواليس مسلسل “في بيتنا روبرت” برفقة الفنانة دلال عبد العزيز.

وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجمهور والمتابعين عبر السوشيال ميديا، وأنهالت التعليقات من قبل العديد منهم وتمنوا الشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز.

جدير بالذكر، أن مسلسل “في بيتنا روبوت” بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، ويدور في إطار اجتماعي درامي كوميدي.

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