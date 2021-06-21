قبلة ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان أحمد العوضي، بنشر فيديو رومانسي برفقة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، ليشارك جمهوره ومتابعيه أحدث ظهور لهما.

حيث ظهر الفنان أحمد العوضى في على الفيديو الرومانسي، الذي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، في جو رومانسي مع ياسمين عبد العزيز، وقام بالتعليق على الفيديو قائلا: “4ever”.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الفيديو، وأنهالت التعليقات الايجابية متمنين لهم السعادة طول العمر.

جدير بالذكر، أن تداول عدد من الاخبار بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول ازمة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع ريهام حجاج، وقامت بدرية طلبة بدعم الأولى من خلال منشور كتبته على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

حيث كتبت بدرية من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : ” إن الشجرة المثمرة تقذف بالحجارة، ولكن شجرتنا خط أحمر تخاف أن تقترب منها الحجارة وتعود مرة أخرى إلى من قذفها.

واستكملت قائلة:” شجرتنا عالية جداً وتطرح ياسمين وورد وفل وأوراقها مزدهرة، توزع عليها القبلات والأحضان والدعاء من جمهورها الموجود في كل أنحاء العالم”.

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