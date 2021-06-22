وائل عبد العزيز يقصف جبهة بوسي شلبي وينشر فيديو لها مع ياسمين عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - رد الفنان الشاب وائل عبد العزيز على الإعلامية بوسي شلبي وتحول موقفها من شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز ورفضها تصنيفها كفنانة مصر الأولى في الجيل الفني الجديد.

ومن خلال حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لـ بوسي شلبي، خلال تقديمها لشقيقته ياسمين عبد العزيز، في إحدى حفلات توزيع الجوائز، بعد فوزها بجائرة أفضل ممثلة كوميدية عن مسلسل «هربانة منها» عام 2017.

بإطلالة جريئة.. زوجة عمرو دياب تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها (اتفرج)

أول تعليق من الرجاء على مفاوضات الأهلي مع سفيان رحيمي

ووفقًا لما جاء في مقطع الفيديو، فقد قالت الإعلامية بوسي شلبي: «ياسمين عبد العزيز، فنانة بيحبها الكبار والصغار، نجمة شباك وأعلى إيرادات في الأفلام النسائية الكوميدية، وأحسن ممثلة كوميدية في التليفزيون».

وسخر وائل عبد العزيز، من بوسي شلبي، قائلًا: «مش ده صوت بوسي شلبي، وده فيديو متصور بتليفوني، بعتني بكام يا عشري، الصندوق الأسود فيه كتير».