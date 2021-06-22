ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار في حفل تخرجها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل تخرج ابنته كنز من الحضانة.

ووفقًا لما جاء في الفيديو الذي نشره «رمضان» عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» فقد أظهر حفل تخرّج ابنته الصغيرة “كنز” في الحضانة.

وائل عبد العزيز يقصف جبهة بوسي شلبي وينشر فيديو لها مع ياسمين عبد العزيز

بإطلالة جريئة.. زوجة عمرو دياب تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها (اتفرج)

وظهر الفنان المثير للجدل محمد رمضان في الفيديو من داخل مدرسة ابنته وعلّق عليه قائلاً: “تهانينا لابنتي كنز وجميع الأطفال.. شكراً لكم”.

وظهرت كنز، لأول مرة وهي تُمسك بلوح صغير مكتوب عليه “ممثلة”، وهي المهنة التي ترغب في امتهانها مستقبلاً.

يُشار إلى أن محمد رمضان تعرض لأزمة جديدة بعد تصريحات الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، والتي قالت فيها إن رمضان شتمها بعد رفضها التمثيل معه في أحد أعماله، وظهر رمضان في فيديو نفى من خلاله ما نُسب إليه ومؤكداً أنه يحترم الأكبر منه سنّاً.

جدير ذكره أن محمد رمضان طرح أخيراً كليب “ثابت”، وحقق أربعة ملايين مشاهَدة في ساعات معدودة، كما شارك في الموسم الرمضاني الماضي 2021، ببطولة مسلسل “موسى” الى جانب الفنانتين سمية الخشاب وهبة مجدي ونخبة من كبار نجوم الفن، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.