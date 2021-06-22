حورية فرغلي تتكشف عن «مفاجأة كبيرة» وتثير حيرة الجمهور

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة المتألقة حورية فرغلي، وذلك بعد إعلانها عن التحضير عن مفاجأة ستكشف عنها خلال الأيام المقبلة.

وكتبت الفنانة حورية فرغلي عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: جاهزين للمفاجأة؟”.

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وانهالت التعليقات عل الفنانة حورية فرغلي من الجمهور مبدين تلهّفهم للكشف عن هذه المفاجأة ومتسائلين عن نوعها وهل هي تخص حالتها الصحية أم عملاً فنياً جديداً ستظهر من خلاله؟

وكانت النجمة حورية فرغلي قد أعلنت في وقت سابق، أنها تستعد لتصوير مسلسلها الجديد “براءة ريا وسكينة”، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهائها من العديد من العمليات الجراحية في الأنف.

وأوضحت حورية أنها كانت متعاقدة على هذا المسلسل منذ ثلاث سنوات، ولكن بعدما تماثلت للشفاء واستعاد أنفها شكله الطبيعي، قررت العودة الى التصوير، متمنيةً أن ينال العمل إعجاب جمهورها.