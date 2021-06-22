بعد أزماتها الأخيرة.. مي حلمي تصدم الجمهور بقرار جديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت الاغلامية مي حلمي، جمهورها متابعيها الساعات الماضية، بمنشور جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ونشرت الإعلامية مي حلمي، منشور عبر حسابها على فيسبوك، تعلن فيه تفكيرها في اعتزال تقديم البرامج.

وكتبت مي: «بفكر جديا باعتزال كل شيء، مهنتي كمذيعة.. السوشيال ميديا نهائيا.. كل شيء، كل ما هو تعرفه الناس لا أريده».

ومؤخرًا تعرضت الاعلامية مي حلمي للعديد من الانتقادات والهجوم من جانب الجمهور والمتابعين.

ففي وقت سابق نشرت الإعلامية مي حلمي، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وهي برفقة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أثناء قضاء عطلته الصيفية بمصر .

وظهرت الإعلامية مي حلمي، برفقة اللاعب محمد صلاح في إحدى الأماكن، يبدوا أنها من المطار، حيث ظهرت شنط اسفر بجوارهم.

وعلقت مي حلمي على الصورة التي نشرتها برفقة اللاعب محمد صلاح، قائلة ” فخر العرب ولا عزاء للمقارنات “.

وأثارت صورة مي حلمي برفقة محمد صلاح جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التعليقات من أبرزها: “خطافة الرجالة، محظوظة، مش عايزين نجرح فيكي انتي مش ناقصة فبطلي إستفزاز، وبعدين معاك يا أبو صلاح”

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