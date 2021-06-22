بعد”تمرين الضغط”.. هيدي كرم تقصف جبهة منتقديها بفيديو جديد (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر اسم الفنانة هيدي كرم، مؤشرات التريند في مصر الساعات الماضية، وذلك بسبب لالهجوم الحاد الذي تعرضت له بعد نشرها مقطع فيديو هي تلعب تمرين ضغط وهي جالسة على ظهر ابنها.

أثار الفيديو موجة غضب وسخط كبيرة من جانب بعض المتابعين الذين وجهوا اتهامات خادشة للحياء لهيدي كرم، وأصبح حديث السوشيال ميديا الساعات الأخيرة.

من جانبها ردت هيدي كرم، على منتقديها برسالة نارية، حيث نشرت مقطع فيديو جديد ترد فيه على جميع منتقديها.

وقالت هيدي كرم في الفيديو، :”بجد إنتو ناس مرضى، بجد، يعني الفيديو اللي أنا منزلاه لابني دا، وبعض التعليقات اللي جاتلي دي مش من كل الناس الحقيقة، بعض الناس بتتمنى ليا الصحة وتتمنى له الصحة، وفرحانين بيه وبياركولي عليه ويقوليلي ربنا يخليهولك”.

وتابعت هيدي كرم :”بس في بعض الناس مريضة بجد، انتو يا جماعة هبل؟ مجانين؟ هطل؟ انتو مضحكين جدا، والحقيقة انتو اللي مقرفين مش أنا، أنا بعمل فيديو عفوي مع ابني، القرف في دماغكم انتو والمرض في دماغكم انتو والغباء في دماغكم انتو، هقولكم ايه، ربنا معاكوا”.

اقرأ ايضًا: