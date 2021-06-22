اتفرج آخر صورة لـ سعاد حسني قبل وفاتها بـ10 أيام.. إطلالة صادمة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أحيى محبي وعاشقي السندريلا سعاد حسني، الساعات الماضية ذكرى رحيلها العشرون، بعد ان تركت رصيد كبير من الحب في قلوبهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة سعاد حسني قبل وفاتها بـ ذ0 أيام ، وذلك أثناء حضورها حفل زفاف ابنة شقيقتها جيهان حافظ.

وظهرت الفنانة سعاد حسني، في الصور، بجسد ممتلىء وزن كبيرـ أدهش جميع من رءآها نرصدها فيما يلي:

وعلى الرغم من مرور عدة سنوات على رحيل الفنانة سعاد حسني، إلا أنه مازال هناك العديد من الألغاز حول وفاتها، وتساؤلات عدة عند الجمهور عن السبب الحقيقي لوفاتها.

وفي وقت سابق، قالت شقيقة الفنانة سعاد حسني، قُتلت داخل الشقة، ورُميت من شرفة المنزل، فيما بعد، نافية بذلك انتحارها كما تم تداوله.

وقالت شقيقة الفنانة سعاد حسني، في تصريحات صحفية لها سابقًا :«لما وقعت من البلكونة، والجثمان فضل في الشارع حوالي 4 ساعات، منزلش نقطة دم من دماغها».

وولدت الفنانة الراحلة سعاد حسني في 26 يناير عام 1943، فى حى بولاق بالقاهرة، وقامت بتقديم ما يقارب من حوالي 91 فيلما

وأبرز أفلامها: لي بالك من زوزو، صغيرة على الحب، الكرنك، الزوجة الثانية، العريس يصل غدا، الست الناظرة، المشبوه، للرجال فقط، حب في الزنزانة، الاختيار، على من نطلق الرصاص، السفيرة العزيزة، غريب في بيتي، عصفور في الشرق، وغيرها .

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