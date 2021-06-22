بالأصفر المثير.. درة تفاجىء الجمهور بجلسة تصوير جذابة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة درة

شاركت الفنانة التونسية درة ، بمنشور جديد لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

ونشرت الفنانة درة، مجموعة من الصور في جلسة تصوير جديدة لها، لاقت إعجاب جميع الجماهير والمتابعين.

وظهرت الفنانة درة في الصور وهي ترتدي بلوزة طويلة من اللون الأصفر على جيب اسود قصير، في إطلالة رقيقة وجذابة.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة درة جمهورها بنشر مقطع فيديو قصير لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

يذكر أن، الفنانة درة شاركت في بطولة مسلسل “بين السما والأرض” مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.

ومؤخرًا أعلنت الفنانة درة انتهاء تصوير فيلم «الكاهن»، ونشرت عدة صور لها مع الفنان إياد نصار وفتحى عبد الوهاب ومحمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمى، وذلك عبر موقع “إنستجرام”.

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