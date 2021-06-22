بمايوه تايجر.. منة فضالي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصورة جديدة اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، وذلك عبر حسابها على تطبيق نبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت منة فضالي في الصورة الجديدة لها، وهي ترتدي مايوه تايجر، داخل حمام سباحة، بمكياج جذاب وإطلالة صيفية.

وعلقت منة فضالي على الصورة التي نشرتها على حسابها الرسمي على انستجرام “يوم سعيد”.

ومؤخرًا نشرت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصورة جديدة اليوم، وذلك لها عبر حسابها على تطبيق نبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وظهرت منة فضالي في الصورة الجديدة لها، وهي داخل حمام سباحة.

كما زارت الفنانة منة فضالي مؤخرا منطقة الأهرامات، ونشرت صور من هناك.

جدير بالذكر أن آخر اعمال الفنانة منة فضالي في مسلسل «نسل الأغراب»، وهو من بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبد الناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

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