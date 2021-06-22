تخطى المليون جنيهًا.. سعر خرافي لساعة ياسمين صبري الجديدة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها متابعيها مؤخرًا بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث صور لها وهي تتناول الطعام في أحد المطاعم، بإطلاله كاجوال، وترتدي في يدها ساعة جديدة فخمة.

وارتدت ياسمين صبري ساعة من دار Hublot يبلغ سعرها 80 ألف دولار، أي ما يتخطى المليون و200 ألف جنيها مصريا.

وتتكون ساعة ياسمين صبري من علبة فولاذية مرصعة بـ 118 حجرًا من الياقوت والياقوت الوردي والجمشت والياقوت الأزرق والتوباز الأزرق وتساشيوريت والياقوت الأصفر والياقوت البرتقالي.

أما الإطار مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا ومرصّع بـ 48 حجرًا من نفس النوع بقطع باغيت، ومع اختلاف ألوان الأحجر المستوحاة من قوس القزح، جاء الحزام الجلدي الخاص بلون قوس قزح.

ومؤخرًا شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بصور جديدة لها، ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس كاجوال، وترتدي مجموعة عديدة من الأساور في يد واحدة.

وظهرت ياسمين صبري في الصور وهي ترتدي سوار Love من الذهب الأصفر وتصل قيمته إلى 10 آلاف و500 دولار، بالإضافة إلى سوار ذو تصميم يشبه المسمار، ويصل سعره إلى 7100 دولار.

كما ارتدت ياسمين صبري في الصور

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