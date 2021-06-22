رسائل نارية من شقيق ياسمين عبد العزيز : سأهد المعبد باللي فيه (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - واصل وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، توجيه رسائل نارية على عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ودعم وائل عبد العزيز، شقيقته، في ازمة الخلاف الناشب مؤخرًا بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة ريهام حجاج والإعلامية بوسي شلبي، بعد الحلقة التي جمعتهما مؤخرًا، بشأن تفاصيل انفصال رجل الأعمال محمد حلاوة، عن ياسمين وزواجه من ريهام حجاج.

وكتب وائل عبد العزيز منشور منذ قليل : “انا اقفش منها وتقفش عليا اه انما يتلمس شعره منها اكل قلبك وأهد المعبد بلي فيه”.

كما نشر وائل عبد العزيز مؤخرًا مقطع فيديو لـ بوسي شلبي، خلال تقديمها لشقيقته ياسمين عبد العزيز، في إحدى حفلات توزيع الجوائز، بعد فوزها بجائرة أفضل ممثلة كوميدية عن مسلسل «هربانة منها» عام 2017.

ووفقًا لما جاء في مقطع الفيديو، فقد قالت الإعلامية بوسي شلبي: «ياسمين عبد العزيز، فنانة بيحبها الكبار والصغار، نجمة شباك وأعلى إيرادات في الأفلام النسائية الكوميدية، وأحسن ممثلة كوميدية في التليفزيون»، في رسالة منه بأنها تناقض نفسها بعد تصريحاتها الاخيرة بعد رفضها تصنيفها كفنانة مصر الأولى في الجيل الفني الجديد.

كما نشر وائل عبد العزيز مجموعة من الصور التي تجمعه بشقيقته، وعلق عليها: “سنشد عضدك بأخيك، والكل يهدى عشان مضربش في العال ، متنسوش الصندوق الأسود معايا واهدي يا شنبي خليك حلو عشان احبك”.

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