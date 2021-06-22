القبض على فتاة الـ”تيك توك” حنين حسام.. وهذا أول إجراء من محاميها (ِاتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - ألقت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، القبض على فتاة الـ”تيك التوك” حنين حسام، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بقضية الاتجار بالبشر، والذي صدر مؤخرًا.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها على حنين حسام بالسجن لمدة 10 سنوات، والسجن لمدة 6 سنوات لـ مودة الأدهم، وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما.

ووجهت المحكمة لهما تهمة الإتجار بالبشر، واستغلال أطفال من أعمار أقل من 18 عاما، لتصوير مقاطع فيديو تخدش الحياء العام، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول إجراء له، قال حسين البقار، محامي حنين حسام، إنه سيتقدم بطلب؛ لإعادة إجراءات محاكمة موكلته أمام الدائرة التي أصدرت الحُكم، مشيرًا إلى إنها ستظل محبوسة طوال المحاكمة.

وفي تصريحات صحفية له، قال حسين البقار، أن الغرض الأساسي من حكم المحكمة الرادع هو أن تحجم هذه الفئة من الفتيات حتى لا يسعون إلى القيام بتلك الأفعال مرة أخرى، مؤكدا أن المجتمع لن يسمح لهن بالرقص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محامي حنين حسام، أنه نصحها بعدم تكرار تلك الأفعال مرة أخرى لأنها منافية لعادات وتقاليد المجتمع، إلا أنها لم تسمع إلى النصيحة نهائيا، وهذا هو ما دفع المحكمة إلى إصدار الحكم بحبسها 10 سنوات، بغير الغرامة المالية.

ومؤخرًا، نشرت حنين حسام، مقطع فيديو على أحد حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب الحكم عليها.

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