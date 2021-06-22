بفستان أحمر مكشوف.. مي عمر تعلن خبر سعيد للجمهور (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة مي عمر، زوجة المخرج محمد سامي، جمهورها اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، بنشر صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة مي عمر، في الصورة بإطلالة جذابة وهي ترتدي فستان باللون الأحمر بكتف واحد ومفتوح من إحدى الجانبين في القدم ، يعكس رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق.

كما شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بخبر سعيد، وهي إعلانها حصولها على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات الشقيقة.

وكتبت مي عمر عبر حسابها بتطبيق Instagram: “خالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم علي منحي الإقامه الذهبيه في دوله الإمارات العربيه المتحدة و شكر خاص لهيئة الثقافه و الفنون بدبي علي دعمها الدائم للفنانين و المبدعين .حفظ الله دوله الإمارات حكومة وشعبا”.

جدير بالذكر ان آخر الاعمال التي شاركت فيها الفنانة مى عمر كان بطولة مسلسل نسل الاغراب، لذي عرض في شهر رمضان الماضي، والذي حقق نجاح كبير.

وشارك في مسلسل نسل الاغراب كل من: دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

اقرأ ايضًا: