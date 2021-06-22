56 يوم في العناية المركزة.. تطورات جديدة في الحالة الصحية لدلال عبدل العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - قضت الفنانة دلال عبد العزيز 56 يومًا حتى الآن، داخل غرفة العناية المركزة، بإحدى المستشفيات، إثر تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا المستجد، الايام الماضية.

ويحرص جمهور ومحبي الفنانة دلال عبد العزيز، على معرفة تطورات الحالة الصحية الخاصة بها، أولًا بأول، متمنيًا لها الشفاء العاجل.

وخلال الساعات الماضية، كشفت الفنانة نهال عنبر عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، قائلة أنها مستقرة في الوقت الحالي، وأن هناك تحسن تدريجي، لكنها لم تستطع التخلي عن الأكسجين الصناعي حتى الآن.

وأشارت الفنانة نهال عنبر، إلى لا يوجد موعد محدد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.

وفي وقت سابق، قام الفنان عمرو وهبة بالتعليق على سؤال حالة الفنانة دلال عبد العزيز قائلاً : “ صباح الفل مش بحب أتكلم باسم أسرتهم وأقول أخبار بس من خلال اتصالى بيهم للأسف لسة الوضع غير مستقر”.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، معربًا عن أمنياته في تماثلها الشفاء عما قريب.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن الفنانة دلال عبدالعزيز في طريقها للسحب من على أجهزة الأكسجين، وفقًا لآخر معلومات وصلت إليه. بوزارة الصحة والسكان.

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