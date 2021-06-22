أسما شريف منير تهاجم الجمهور بسبب «أنتيكا» : ناس ظياطة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل الواسع أثارتها الإعلامية أسما شريف منير، الساعات الماضية، بعد نشرها صور عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، تظهر فيها برفقة الفوتوجرافر الشهير «أنتيكا».

وربط الجمهور بين تواجد الفوتوجرافر الشهير «أنتيكا» برفقة أسما شريف منير بجميع الصور، في أوضاع غريبة، بأن يكون بينهما علاقة حب، وأثار جدلًا واسعًا خاصة في التعليقات على الصور.

وانهالت العديد من التعليقات على الصور التي تشير إلى وجود علاقة عاطفية بينهما، وجاءت أبرزها:«الله.. أنا شايفة الخطوبة من بعيد أهو»

من جانبها خرجت أسما شريف منير عن صمتها، في منشور لها اليوم ، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

ونشرت اسما شريف منير صور جديدة لها برفقة الفوتوجرافر الشهير «أنتيكا»، وعلقت عليها :” تنوية عشان الناس الظياطة اللطيفة، نقولها تاني و مرة اخيرة..انتيكا اخويا الصغير بلاش تجويد..اوعدكم لما ارتبط هعرفكم، اصلي اكيد هكون فرحانة ساعتها و هحب انكم تفرحولي مش هخبي.. سيبكوا من الهري ده، ايه الالون الجامده دي، صيف كما قال الكتاب”.

جدير بالذكر، أن الإعلامية أسما شريف منير، كانت قد أعلنت منذ شهور قليلة ماضية انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، حيث أنها نشرت منشورا لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لتعلن من خلاله أنها انفصلت عنه لأسباب شخصية ولا تريد الحديث عنها مع أي شخص.

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