السبب الحقيقي لتأجيل تركيب الطرف الصناعي لـ شريف دسوقي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنان شريف دسوقي عن السبب الحقيقي وراء تأخر تركيب الطرف الصناعي بعد عملية بتر قدمه.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية إنه لم يتم تحديد مقاسات الطرف الصناعي المقرر تركيبه في قدمه بعد بترها لأسباب طبية.

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وأشارت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها أنه تم تأجيل هذه الخطوة إلى الأسبوع المقبل، وذلك لأن صديقه شريف دسوقي مازال يخضع لجلسات العلاج الطبيعي.

وأكدت المصادر أن الفنان الكبير شريف دسوقي متحمس بشدة لتركيب الطرف الصناعي، وأن حالته النفسية جيدة جدا.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالة شريف دسوقي، بعد أن خضع لعملية جراحية وبترت ساقه، إثر إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكري.

كما أمر السيسي بصرف معاش استثنائي لدسوقي، وأعلن عدد من الفنانين مساعدتهم له، وقررت المخرجة كاملة أبو ذكري، تقديم قدم اصطناعي للفنان شريف دسوقي، كما قام جمال العدل بالتكفل بمصاريف المستشفى والعلاج.