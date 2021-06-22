شكرا لقرائتكم خبر عن سكرانة على الاخر – صافيناز شغالة رقص سخن وتخرج صدرها من الحمالة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نافست الراقصة صافيناز الفنانة الاستعراضية سما المصري والتي تم الحكم عليها بثلاث سنوات بتهمة نشر الفسق والفجور.

نافست الراقصة صافيناز الفنانة الاستعراضية سما المصري واليت تم الحكم عليها بثلاث سنوات بتهمة نشر الفسق والفجور.

فاجأت الراقصة صافيناز ، متابعيها بفيديو لرقصة ساخنة لها في دبي وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت صافيناز ، في الفيديو ببدلة الرقص وقد قامت بعمل حركة مثيرة حيث وضعت يدها على الأرض وفتحت قدميها كاملتين فى حركة صعبة ومثيرة فى نفس الوقت.