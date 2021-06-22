بـ «مايوه غريب».. نيللي كريم تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة المتألقة نيللي كريم جمهورها ومتابعيها عدة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت نيللي كريم عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صور لها على الشاطئ، وذلك أثناء قضاءها إجازتها الصيفية بأحد المنتجعات السياحية.

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وارتدت نيللي في جلسة التصوير مايوه غريب، وذلك وفقًا لتعليقات الجمهور على الصور، حيث قال أحد متابعيها: «إيه المايوه الغريب ده»، وقالت أخرى: «تتحسي إنك لابسة شوال خيش».

وانتهت نيللي كريم مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم “200 جنيه” تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم اسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، اسر ياسين ملك قورة، مي سليم وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

وأكدت نيللي كريم مؤخراً على أن خطوة الغناء التي قامت بها والتي بدأت بتجربتها مع فرقة المدفعجية في أغنية “مليونير” تأتى لرغبتها في خوض هذه التجربة من أجل المتعة، موضحة أنها كانت سعيدة بهذه التجربة، وقالت إنها لا تستبعد فكرة احتراف الغناء، خصوصا أن العديد من الممثلين في الفترة الأخيرة اتجهوا لهذا النوع من الغناء وهي المهرجانات.

يشار إلى أن نيللي كريم قدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل “ضد الكسر” تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، وحمزة العيلي، سينتيا خليفة، لؤي عمران، تامر هشام، نور إيهاب، سامي مغاوري، رمزي العدل، أحمد أبو زيد، نهير أمين، جمال يوسف، محمود السويسي، منا عادل.