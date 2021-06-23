بعد 12 يوم.. أول ظهور لـ بسنت شوقي ومحمد فراج بعد زواجهما (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد مرور 12 يوم على زواجهما، ظهر الفنان محمد فراج برفقة زوجته بسنت شوقي حفل مجلة enigma الذي أقيم الساعات الماضية في أحد الفنادق بالقاهرة.

يعد هذا هو الظهور الاول لكل من الفنان محمد فراج برفقة زوجته بسنت شوقي، بعد زواجهما الذب اقيم في 11 يونيو الماضي.

وظهرت بسنت شوقي وهي ترتدي فستان أبيض طويل أظهر رشاقتها، فيما ارتدى الفنان محمد فراج بذلة سوداء وقميص أسود.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الاخيرة صورًا من الحفل، يظهر فيها فراج برفقة بسنت على السجادة الحمراء وقاما بإجراء مقابلات تليفزيوينة.

ومؤخرًا شاركت الفنانة بسنت شوقي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، مقطع صغير من حفل زفافها برفقة زوجها الفنان محمد فراج وكتبت على الفيدية معلقة:” هو العمر إيه غير ليلة.. زي الليلة ✨A small recap of our “Katb Ketab” day”.

يذكر ان الفنان محمد فراج احتفل بحفل زفافه على الفنانة بسنت شوقي، في حفل ملئ بالحب والبهجة والسعادة بحضور عدد من الاهل والاصدقاء ونجوم الفن مثل:منى زكي وزوجها احمد حلمي، حنان مطاوع وزوجها، ريهام عبد الغفور وزوجها، إنجي وجدان، الناقد احمد شوقي، هنا شيحة، لقاء الخميسي والعديد من نجوم الفن الأخرين.

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