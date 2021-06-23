بفستان عاري.. رانيا يوسف تصدم الجمهور في حفل enigma (اتفرج)

أثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلا واسعا الساعات الماضية، بعد ظهورها في حفل مجلة enigma، والذي أقيم الساعات الماضية في أحد فنادق القاهرة.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة صادة وفستان جرىء، أثار انتباه جميع الحاضرين في حفل مجلة enigma.

وأطلت رانيا يوسف وهي تتدي فستان مكشوف من الصدر، باللون الفضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور للفنانة رانيا يوسف من الحفل، حيث وصفها البعض بأنها ترتدي فستان عاري.

مؤخرا نشرت رانيا يوسف، صور لها من جلسة تصوير جديدة نشرتها على عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت رانيا يوسف في الصور وهي ترتدي فستان قصير وجذاب باللون الأبيض من حديقة منزلها، لاقى إعجاب الجمهور والمتابعين.

يذكر أنه اتهمت الفنانة رانيا يوسف، الإعلامي العراقي نزار الفارس، بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أعبر قناة «الرشيد» العراقية، وتقدمت ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وفي وقت سابق، أصدر القضاء المصري فرارصا نهائيًا في القضية التي تجمع بين الفنانة رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، في الحوار الشهير المذاع عبر قناة «الرشيد» العراقية، بحفظ البلاغ المقدم من الفنانة رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها.

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