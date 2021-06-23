أول ظهور لريهام حجاج ومحمد حلاوة بعد حرب التصريحات: في أحضان بعض (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة ريهام حجاج، وزوجها محمد حلاوة، في حفل مجلة enigma، والذي أقيم الساعات الماضية في أحد فنادق القاهرة.

ويعد هذا الظهور هو الاول لهما بعد الخلاف الناشب الفترة الماضية، مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، والذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة ريهام حجاج في أحضان زوجها محمد حلاوة، أثناء حضورهما حفل مجلة enigma، والذي أقيم الساعات الماضية في أحد فنادق القاهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة ريهام حجاج برفقة زوجها من الحفل، والتي أثارت جدلًا وسخرية من جانب رواد السوشيال ميديا.

وفي وقت سابق،تحدثت الفنانة ريهام حجاج عن أسباب انفصال طليقها رجل الأعمال الشهير محمد حلاوة والفنانة ياسمين عبد العزيز، وزواجها منه بعد ذلك.

وقالت الفنانة ريهام حجاج خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي عن خلافاتها مع ياسمين عبد العزيز: «كل الأطراف اتجوزت ومحدش شايف الحرب غير السوشيال ميديا».

وتابعت ريهام حجاج: « يمكن الجدل عشان محمد ارتبط بشخصيتين مشهورتين.. محمد شخص ناجح ومعروف، أنا وهو اتجوزنا بعد سنة من طلاقه، والطلاق ده مكنش معلن، والطرف التاني الآخر طلع قال تفاصيل الزواج في برامج أخرى.. كل واحد حر حتى لو الطرف التاني ما أعلنش طلاقه ودي حياة شخصية مش معنى أن اتنين اتطلقوا يبقى حد فيهم وحش أو كان في مشكلة».

اقرأ ايضًا: