شكرا لاهتمامكم بخبر رزان المغربي تصدم الجميع في حفل enigma والجمهور : لابسة بدلة رقص (اتفرج) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت الفنانة رزان المغربي، الجميع أثناء حضورها في حفل مجلة enigma، والذي أقيم الساعات الماضية في أحد فنادق القاهرة.

وظهرت الفنانة رزان المغربي بإطلالة صادة وفستان جرىء، أثار انتباه جميع الحاضرين في حفل مجلة enigma.

وظهرت الفنانة رزان المغربي، في الحفل وهي ترتدي فستان مكون من قطعتين، القطعة العلوية سوداء، ومن الأسفل تنورة سوداء من نفس الخامة وبشق جانبي كشف عن ساقها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور للفنانة رزان المغربي من الحفل، حيث وصفها البعض بأنها ترتدي بدلة رقص.

ومؤخرًا شاركت الفنانة المغربية رزان المغربي، على متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت الفنانة رزان المغربي في الصورة، حافية القدمين، مرتدية فستان طويل باللون الأبيض مكشوف الاكتاف، من امام حمام السباحة.

كما ظهرت الفنانة رزان المغربي في الصورة وشعرها الذهبي منسلًا علي أكتافها، مع نظارة شمس باللون الأزرق، وشنطة كبيرة باللون الأبيض.

جدير بالذكر ان آخر أعمال الفنانة رزان المغربي، هو برنامج “مهيب رزان في رمضان” والذي كان يذاع على شاشة ام بي سي مصر طوال شهر رمضان الماضي.

كما تشارك الفنانة رزان المغربي في بطولة فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، والذي يشاركها البطولة فيه أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد.

وتدور أحداث فيلم “صابر وراضي” في إطار كوميدي، حيث تجسد الفنانة رزان المغربي دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي اعتاد عليها الجمهور.

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