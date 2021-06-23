ملبن مصر – سمية الخشاب كسحت الكل بالأحضر المثير : اركني يا صافيناز

بيروت - ثريا شاهين - شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها عدة صور جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وحازت الصور على اعجاب كبير من جانب متابعي سمية الخشاب، وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

زى القمر – نجمة مصر – ربنا يحفظك.

أزمة تميم يونس وطليقته

وعلقت الفنانة سمية الخشاب على أزمة المخرج تميم يونس، بعدما اتهمته طليقته باغتصابها أثناء فترة زواجهما.

وكتبت سمية الخشاب، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “في الزمن ده، عرفنا إنه ممكن يكون في أشخاص بيتكلموا إنهم ضد التحرش، وهما في نفس الوقت أكبر مغتصبين ومتحرشين، زي بالظبط ناس كتير بتتكلم في الدين، وهما أبعد ما يكونوا عن الدين، دي اسمها متاجرة”.

وتابعت في تغريدة أخرى “أنت أي كلام”؛ في إشارة منها أنها تقصد تميم يونس والذي اشتهر من خلال أغنية “أنتي أي كلام”.

وطالبت سمية الخشاب أي امرأة تتعرض لهذا الموقف بعدم الخجل وأن تحكي ما حدث معها مؤكدة أن الجميع سيقف إلى جانبها.