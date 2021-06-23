بالبكيني العريان – ريم مصطفي هتوريك القشطة البيضاء

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريم مصطفى وهى مستلقيه على الرملة بإطلالة جريئة مرتدية كاش مايوه من اللون الأسود، مكشوف الكتفين والصدر، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتافيها وهو ما زاد من جمالها.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة ريم مصطفى على وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج من أحمر الشفاه، و نالت الصورة إعجاب متابعبها.

يذكر أن أخر أعمال ريم مصطفي مسلسل “شديد الخطورة”، مع الفنان أحمد العوضي، وشارك في بطولته كل من رياض الخولي، وهادي الجيار، وناهد رشدي.