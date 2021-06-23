محمد رمضان يقبل يد نبيلة عبيد لهذا السبب.. (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه بصور جديدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات :انستجرام”.

ونشر الفنان محمد رمان مجموعة صور جديدة له برفقة الفنانة نبيلة عبيد، والذي التقاها بالصدفي في الامارات

وظهر محمد رمضان في الصور وهو يقبل يد الفنانة نبيلة عبيد، وعلق عليها : “أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة نبيلة عبيد في دبي” .

وفي وقت سابق، شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل تخرج ابنته كنز من الحضانة.

ووفقًا لما جاء في الفيديو الذي نشره «رمضان» عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» فقد أظهر حفل تخرّج ابنته الصغيرة “كنز” في الحضانة.

وظهر الفنان المثير للجدل محمد رمضان في الفيديو من داخل مدرسة ابنته وعلّق عليه قائلاً: “تهانينا لابنتي كنز وجميع الأطفال.. شكراً لكم”.

ومؤخرا طرح محمد رمضان كليب “ثابت”، وحقق أربعة ملايين مشاهَدة في ساعات معدودة، كما شارك في الموسم الرمضاني الماضي 2021، ببطولة مسلسل “موسى” الى جانب الفنانتين سمية الخشاب وهبة مجدي ونخبة من كبار نجوم الفن، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

اقرأ ايضًا: