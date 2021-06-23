من إيطاليا.. ياسمين صبري تبهر الجمهور بإطلالة جذابة (صور)

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها متابعيها مؤخرًا بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث صور لها وهي تجلس داخل مركب في إيطاليا، أثناء جولة نيلية.

وظهرت ياسمين صبري في الصور، وهي ترتدي فستان منقوش بالورود وعليه جاكيت، وحولها منظر خلاب من الجبال والبحر”.

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث صور لها وهي تتناول الطعام في أحد المطاعم، بإطلاله كاجوال، وترتدي في يدها ساعة جديدة فخمة.

وارتدت ياسمين صبري ساعة من دار Hublot يبلغ سعرها 80 ألف دولار، أي ما يتخطى المليون و200 ألف جنيها مصريا.

وتتكون ساعة ياسمين صبري من علبة فولاذية مرصعة بـ 118 حجرًا من الياقوت والياقوت الوردي والجمشت والياقوت الأزرق والتوباز الأزرق وتساشيوريت والياقوت الأصفر والياقوت البرتقالي.

أما الإطار مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا ومرصّع بـ 48 حجرًا من نفس النوع بقطع باغيت، ومع اختلاف ألوان الأحجر المستوحاة من قوس القزح، جاء الحزام الجلدي الخاص بلون قوس قزح.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

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