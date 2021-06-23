نيكول سابا تثير غضب الجمهور بفتسان جرىء مع أبلة فاهيتا .. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة نيكول سابا ، جمهورها ومتابعيها منذ قليل، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام” .

وظهرت الفنانة نيكول سابا، في الصور برفقة أبلة فاهيتا من كواليس تصوير الحلقة القادمة التي ستظهر فيها يوم الخميس المقبل على شاشة اون تي في.

وظهرت نيكول سابا في الصور بفستان جرىء مفتوح من الصدر، وعلقت على الصور :”حفلة مليانة شقاوة وهزار وضحك امبارح مع الابله”.

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة نيكول سابا في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، وهي ترتدي مايوه عاري وجالسة تستمتع بأشعة الشمس اثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وعلى الفور، قام العديد من الجمهور والمتابعين بالتفاعل مع الصور، وحصلت على ألاف الإعجابات خلال وقت قصير من النشر، وعلى الفور أنهالت التعليقات على الصورة فالبعض أشاد بجاذبية نيكول سابا، والبعض الأخر أشتد غضبه بسبب أن الصورة عارية وأنها إطلالة مزعجة.

جدير بالذكر، أن نيكول سابا قامت بإحياء حفل غنائي جديد، خلال الساعات القليلة الماضية، داخل إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، وشهد الحفل حضور عدد كبير من محبي ومعجبين الفنانة اللبنانية نيكول سابا.

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