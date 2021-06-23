وصلة رقص لنبيلة عبيد بعد حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت الفنانة نبيلة عبيد، بحصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرًا، بالرقص على أنغام أغنية لـلمطرب محمود الليثي.

وكتبت نبيلة عبيد ،في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”: «شكراً من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي، على دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي.. حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة وشعبًا».

ونشرت الفنانة منة فضالي فيديو جديدًا للنجمة نبيلة عبيد أثناء رقصها وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.