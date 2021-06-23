بصدر مكشوف.. نسرين طافش تبهر الجمهور بإطلالة جريئة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - نسرين طافش

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها منذ قليل، بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»،.

وظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصورة الجديدة، وهي ترتدي فستان باللون الوردي، مكشوف الصدر في إطلالة جريئة وجذابة.

وعلقت نسرين طافش على الصورة وكتبت :”ثم يعوضك الله عوضا يليق بقلبك ، يومكم حلو يا حلوين”.

وفي وقت سابق،شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها منذ قليل، بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، من دبي، ظهرت فيها ، وهي ترتدي فستان قصير ابيض اللون، في مكان ملىء بالورود، أثار إغجاب متابعيها وجمهورها.

وعلقت نسرين طافش على الصورة وكتبت :” الخيال غير موجود..‏كل فكرة هي واقـع. صباح النسرين”.

كما شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، بصور جديدة لها من جزر المالديف،ظهرت فيها وهي تجلس على الأرجوحة وسط الخضرة والجمال، في منظر خلاب.

كما نشرت نسرين طافش، مقطع فيديو جديد لها وهي تركب الحصان في إطلالة جريئة ورشيقة.

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