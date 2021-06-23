أسما شريف منير تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة.. (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أسما شريف منير

شاركت الإعلامية أسما شريف منير، جمهورها ومتابعيها، بجلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” .

وظهرت الإعلامية أسما شريف منير، في الصور الجديدة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” ، وهي تستعرض أنوثتها، بفستان احمر مكشوف.

وعلقت أسما شريف منير على الصور التي نشرتها وكتبت: “عايزة اعرف ايه معني السعاده بالنسبلكم؟ اكتبوا لي في الكومنتس و عايزكم بعد شوية تقروا الكومنتس و تشوفوا قد ايه السعاده نسبية و ان كل حد شايف السعاده غير التاني فا مش مفروض نستمد سعادتنا من حد او نعتمد علي حد انه يخلينا سعداء، لازم انتم تدوروا علي سعادتكم بنفسكم، متستنوش حد يسعدكم، لازم تسعدوا نفسكم بنفسكم..”.

انهالت التعليقات على منشور اسما شريف منير، حيث أقدم العديد من المتابعين على كتابة معنى السعادة بالنسبه لهم.

ومؤخرًا تعرضت الاعلامية اسما شريف منير لموجة من الجدل الواسع بعد نشرها صور عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، تظهر فيها برفقة الفوتوجرافر الشهير «أنتيكا».

وربط الجمهور بين تواجد الفوتوجرافر الشهير «أنتيكا» برفقة أسما شريف منير بجميع الصور، في أوضاع غريبة، بأن يكون بينهما علاقة حب، وأثار جدلًا واسعًا خاصة في التعليقات على الصور.

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