بـ«تاتو مثير وإطلالة جذابة»..منه فضالي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة منه فضالي

قامت الفنانة منة فضالي ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ“إنستجرام”، حيث أنها من اكثر الفنانات اللاتي يحرصن على مشاركة الجمهور بأحدث أخبارها وإطلالتها بشكل مستمر.

حيث أشعلت الفنانة منه فضالي مواقع التواصل الاجتماعي وخطفت أنظار الجمهور والمتابعين، من خلال الصورة الجديدة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ“إنستجرام”، وظهرت في الصورة وهي ترتدي فستانا بمزيج من اللون الأبيض والأسود ساحر.

أما من الناحية الجمالية، ففضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية لإبراز ملامحها وجمالها، ووضعت لون بينك فاتح للشفاة مما أعطاها أنوثة وجمال، أما بالنسبة للشعر ففضلت أن تظهر بتسريحة بسيطة لتبرز جمال شعرها القضير الذهبي، وفضلت أن تكمل الإطلالة بساعة شيك جميلة.

وقامت بالتعليق على الصورة قائلة:لا تستهين بامرأه تعرف متي تكون في قمه انوثتها ومتي تكون اصلب من الرجل، وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة المنشورة، وأنهالت التعليقات الرائعة التي تشيد بجمالها وجاءت التعليقات كالأتي: تجنني، اية القمر دا، ربنا يحميكي.



كما كانت قد نشرت الفنانة منه فضالي، خلال ساعات قليلة ماضية، بنشر صورة لافتة للجمهور والمتابعين وظهرت خلال الصورة وهي ترتدي مايوة تايجر مثير، وعلى ظهرها تاتو ملفت للأنظار أضاف لها أنوثة وجمال، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ“إنستجرام”.

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