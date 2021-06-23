في لحظة رومانسية..شام الذهبي تخطف الأنظار برفقة خطيبها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شام الذهبي

قامت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، وظهرت خلال الصورة برفقة خطيبها في لحظة رومانسية رائعة.

حيث ظهرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة خلال الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، في لحظة رومانسية برفقة خطيبها مما أثار اعجاب جمهورها ومتابعيها عبر انستجرام .

حيث أرتدت شام الذهبي، خلال الصورة، وهي ترتدي فستانا قصيرا باللون الأحمر وأختارت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية البسيطة التي أبرزت جمال ملامحها وروعتها، أما عن تسريحة شعرها ففضلت ألا تترك شعرها منسدلا، وظهرت في الصورة برفقة خطيبها، وقامت بالتعليق على الصورة وقالت:”حبيبي”.

جدير بالذكر، أن شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، كانت قد أحتفلت بخطبتها على أحمد هلال وهو نجل صاحب سلسلة محال أدوات منزلية شهيرة، كما أعلنت أصالة عن استعداد ابنتها شام لدخول القفص الذهبي قريبًا ، وذلك أثناء استضافتها ببرنامج “سهرانين”.

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