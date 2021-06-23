حقيقة ظهور الفنان عادل إمام بـ«لحية بيضاء»برفقة ابنه على تويتر (صور)

تداول عدد من الصفحات الالكترونية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان عادل إمام برفقة نجله الفنان محمد إمام في إحدى المناسبات، حيث ظهر في الصورة ولديه لحية بيضاء اللون طويلة، مما أثارت الصورة حالة من الجدل الشديد حول سبب ظهور لحية بذلك الطول، واعتقد البعض أن تلك الصورة غير حقيقية.

حيث ظهر الفنان عادل إمام خلال الصورة المتداولة بلحية بيضاء طويلة، مما أكد العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وفني التصميم أن تلك الصورة مفبركة وتم إضافة الحية إلى الصورة من خلال برنامج الفوتوشوب.

ولكن في الحقيقة، فإن الصورة الحقيقة للزعيم يظهر فيها بدون لحية على الإطلاق، وتم تصويرها اثناء حفل زفاف ابنه محمد إمام منذ سنوات قليلة ماضية.

وعلى الفور، حصلت الصورة على العديد من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات ليؤكدوا أن تلك الصورة غير واقعية على الإطلاق وليست حقيقية وأن الصورة الحقيقية بدون لحية نهائيا.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان عادل إمام مسلسل فلانتينو والذى تم عرضه خلال شهر رمضان للعام الماضي، وشارك فى بطولته عدد من نجوم الفن منهم: دلال عبد العزيز وحمدى الميرغنى وداليا البحيرى وتأليف أيمن بهجت قمر واخراج رامى امام.

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