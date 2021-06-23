من دبي..لاميتا فرنجية تشعل إنستجرام بإطلالة صباحية مكشوفة الصدر (صور)

قامت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية ، بنشر صورًة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تلبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، اثناء تواجدها في دبي لقضاء أجازتها الصيفية حيث أنها تحرص دائما على مشاركة جمهورها بأحدث إطلالاتها.

حيث ظهرت الفنانة وعارضة الازياء اللبنانية، خلال الصورة التي نشرتها على الإنستجرام، بإطلالة صباحية مكشوفة الصدر وبنطال ليجن أسود وهى تقضي اجازتها الصيفية في دبي، حيث أنها ترتدي بادي ضيق مكشوف الصدر وعليه جاكيا جلد جذاب، وكانت تحتسي القهوة.

وفضلت أن تضع بعض اللمسات الجمالية لإبراز جمال ملامحها وأنوثتها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها مما أضفى لها أنوثة طاغية، وقامت لاميتا بالتعليق على الصورة قائلة: “استمتع بقهوتي مع المنظر الجميل لنافورة دبي الراقصة الشهيرة”.

وعلى الفور حصلت الصورة على إلاف الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وعلقوا على الصورة مشيدين بجمالها وأنوثتها.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية الفنية، فيلم “عمر وسلمى 3” وشاركها البطولة عدد من نجوم الفن منهم: تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى، وعقب الفيلم فضلت أن تبتعد عن التمثيل والفن.

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