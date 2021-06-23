نانسي عجرم تخضع للتحقيق أمام النائب العام اللبناني لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد صدور قرار من النائب العام في لبنان بالتحقيق مع الفنانة نانسي عجرم.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، فإن التحقيق مع الفنانة نانسي عجرم يتم على خلفية جريمة القتل التي حدثت في منزلها العام الماضي.

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وأشارت التقارير إلى أنه من المقرر أن يتم فتح ملف قضية فيلاتها الشهيرة، والتي قام فيها زوجها الدكتور فادى الهاشم، بقتل إحدى الأشخاص الذين اقتحموا منزلها.

وترددت الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام اللبنانية أن أهل القتيل هم من دفعوا بإعادة التحقيق من جديد واستدعاء الفنانة نانسي عجرم من جديد، ألا أن هذا الأمر ليس صحيحاً.

إعادة فتح التحقيق واستدعاء الفنانة نانسي عجرم للشهادة جاء بناء على طلب محامي زوجها، بعد ان صدر بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة 20 عاماً بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاما”، وإحالة الملف إلى محكمة الجنايات، أي ان الحكم صدر مع إيقاف التنفيذ.