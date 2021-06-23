بفستان أبيض فضفاض..أصالة تشارك جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة أصالة ، بمشاركة مجموعة من الصور لتشارك متابعيها وجمهورها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها،وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”انستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة أصالة ، خلال الصور التي قامت بمشاركتها للجمهور والمتابعين عبر صفحتها على إنستجرام، وهي تصرخ وفي صور أخرى وهي تضحك، وكانت ترتدي فستانا أبيض فضفاضا وأكملت الإطلالة بلمسات جمالية رقيقة أبرزت جمال ملامحها، وفضلت ألا تترك شعرها لذهبي منسدلا .

ثم قامت بالتعليق على الصور وكتبت:: “الحياة فرصة لمن يهواها وأنا خُلقت لأحيا”، وعلى الفور بمجرد تنزيل صور الجلسة على الإنستجرام حصلت الصور على ألاف الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات الإيجابية التي تشيد بجمالها ورقتها.

جدير بالذكر، أن الفنانة أصالة كانت قد شاركت في موسم رمضان الماضي لهذا العام من خلال غناء تتر مسلسل “قصر النيل”، الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمين أبو حافة.

مسلسل “قصر النيل” من بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد مجدي، مريم الخشت، أحمد خالد صالح، صلاح عبد الله، ناردين فرج، صبري فواز وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك ومن إخراج خالد مرعي. تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول جريمة قتل والبحث عن القاتل.

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