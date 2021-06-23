نهال عنبر تكشف حقيقة خروج الفنانة دلال عبد العزيز من المستشفى (تفاصيل)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة دلال عبد العزيز

تداولت أخبار على الصفحات الالكترونية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول خروج الفنانة دلال عبد العزيز من المستشفى، فقامت الفنانة نهال عنبر بكشف الحقيقة بشأن تلك الأنباء المتداولة لتطمئن جمهورها ومحبيها على أخر تطورات الحالة الصحية لها.

حيث قامت الفنانة نهال عنبر بالكشف عن أخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، خلال تصريحات صحفية، موضحة إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز استقرت إلى حد كبير في الوقت الحالي، وكل مدى في تحسن تدريجي عن ما كانت عليه.

ولكنها أكدت، خلال تصريحات صحفية، أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت على أجهزة الأكسجين الصناعي ولا تستطيع التخلي عنها حتى الأن، مشيرة إلى أنها تمكث حتى الأن في المستشفى ولا يوجد موعد محدد للخروج من المستشفى حتى الأن، متمنية أن تخرج عن القريب العاجل.

جدير بالذكر، أنه اقترب اليوم الأربعين على مرور وفاة الفنان سمير غانم ، ولا زالت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم أي شئ عن وفاته، بناء على نصائح الأطباء لعائلتها لأنها مازالت حتى الأن حالتها الصحية غير مستقرة على الإطلاق.

حيث نصح الأطباء عائلة الفنانة دلال عبد العزيز ، بعدم إخبارها بخبر وفاة سمير غانم؛ حتى لا تتدهور حالتها الصحية حيث أنها تعاني من نقص شديد في الأكسجين نتيجة تعافيها من مرض كورونا.

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