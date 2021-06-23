زوجة سعد الصغير الجديدة تخطف الأنظار بجمالها.. ومفاجأة بشأن الصورة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - سعد الصغير

تداول رواد مواقع التواصل صورة للمطرب الشعبي سعد الصغير برفقة سيدة زعموا أنها زوجته الجديدة.

ووفقًا لما جاء في الصورة التي انتشرت بشكل كبير، فقد ظهر سعد الصغير مع فتاة بملامح أوروبية، وزعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها زوجته الجديدة.

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ولاقت الصورة موجة متباينة من ردود الأفعال من جمهور ومتابعي الفنان سعد الصغير، حيث أشادوا بجمالها، فقال أحد متابعيه: «مرتك الجديدة زي القمر»، وقالت أخرى: «هو سعد اتجوز تاني؟».

وبالبحث تبين أن الصورة التي تم تداولها ما هي إلا صورة من تحضيرات الكليب الجديد الذي يصوره الفنان سعد الصغير في دبي.

ونشر سعد الصغير الصورة عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» عدة صور من تصوير الفيديو كليب الجديد.

وكان قد سافر سعد الصغير إلى دبى، من أجل تصوير 3 أغانٍ جديدة بطريقة الفيديو كليب، وهى “أنا العريس”، و”يا بت”، و”الليل”، وذلك بعدما انتهتى من تسجيل 6 أغانٍ من ألبومه الجديد، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين فى مقدمتهم عصام كاريكا ومحمد عبد المنعم وعصام إسماعيل وزيزو فاروق وساسو وهانى فاروق وشيتوس.