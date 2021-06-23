وفاء عامر تحتفل بتخرج ابنها عمر من المدرسة بهذه الطريقة (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة وفاء عامر ، بنشر فيديو لحفل تخرج نجلها عمر محمد فوزى من المدرسة، لتشارك جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “ إنستجرام ”.

حيث شاركة وفاء عامر فرحتها بحفل تخرج ابنها عمر، ونشرت الفيديو الذي يظهر فيه نجلها عمر اثناء تكريمه في حفل تخرج المدرسة، وقامت بالتعليق على الفيدية وقالت:”الحمد لله حمدا كبيرا مباركا فيه تخرج عمر” .



وسرعان ما أنهالت التعليقات على الفيديو داعين له بالتوفيق والنجاح، وقامت الفنانة رانيا يوسف بالتعليق على الفيديو وكتبت:”ألف مبروك ياحبيبتي”، وشاركها الفرحة عدد كبير من الجمهور والمتابعين.

جدير بالذكر، أخر أعمال الفنانة وفاء عامر الفنية، خلال شهر رمضان الماضي من هذا العام هو مسلسل “لحم غزال” بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة ، مى سليم ، خالد كمال، أحمد خليل، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

من ناحية أخرى، تعاقدت وفاء عامر على بطولة مسلسل حلم، الذى سيتم عرضه خلال أيام قليلة مقبلة، حيث تدور احداث العمل في إطار 45 حلقة، ويشارك فى بطولة العمل مع وفاء عامر، وصابرين، وأنوشكا، ومحمد رياض، ونضال الشافعى ، ومن إخراج حسني صالح وتأليف محمد رجاء .

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