جورجينا رودريجيز توجه رسالة صادمة لـ ياسمين صبري.. والأخيرة تصدمها بردها

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل أثارتها عارضة الأزياء والممثلة الإسبانية جورجينا رودريجيز، زوجة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي، وذلك بعدما وجهت رسالة للفنانة ياسمين صبري.

ومن خلال الرسالة التي نشرتها جورجينا رودريجيز عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” دعت ياسمين صبري لعدم تقليدها.

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وتأتي تلك الرسالة بعد تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور تظهر تقليد ياسمين صبري لجورجينا في المظهر والملابس.

ونشرت جورجينا صورة لها، موجهة رسالة إلى ياسمين صبري بعدم تقليدها والبحث عن ذاتها، معلقة : “كوني نفسك وليس أنا”، وقامت بالإشارة للصفحة الرسمية لياسمين صبري.

ولاقى المنشور تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد الكثير من التعليقات وإعادة النشر، وردًا على تلك الرسالة، علقت ياسمين صبري على الصورة قائلةً: “أنا لست في منافسة مع أحد”.