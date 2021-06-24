ابنة محمد حلاوة تهاجم ياسمين عبد العزيز: “حاربتينا وأذتينا كتير”

عدن - ياسمين عبد العظيم - شنت ليلى، ابنة رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ محمد حالة من الجدل تسببت فيها ليلى حلاوة، إبنة رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك بعد هجومها على طليقة والدها الفنانة ياسمين عبد العزيز، مُتهمةً إياها بخطفه من أسرتها، مشيرةً إلى أنها حاولت قطع علاقته بهم وأذيتيهم.

وكتبت ليلى، عبر خاصية “ستوري” لحسابها الشخصي على “إنستجرام”: “إوعي تدّعي حاجة مش فيكي أنت عمرك ما كنتي كويسة مع حد.. إنتي اللي خطفتي بابانا مننا من 17 سنة، وكانت أمي على ذمته وحاولتي طول الـ17 سنة تقطعي علاقتنا ببابانا وحاربتينا وأذتينا كتير.. الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس اللي حوالينا عارفين كل حاجة.. ياريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل.. انتي اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا وكفاية اللي عملتيه في شرم الشيخ من شهر معايا قدام الناس كلها.. عيييييييييييب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك”.

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وكان رجل الأعمال محمد حلاوة نشر مقطع فيديو على حسابه على موقع إنستجرام، لأخته لمياء حلاوة، توجه فيه رسالة لإحدى الشخصيات، دون أن تسميها.

وقالت لمياء حلاوة في الفيديو: “الحقيقة أنا شفت برنامج ريهام صاحبتي وأختي وزوجة أخويا، أنا فرحانة جدا بيه، خاصة إنها قالت كلام محترم وكلام من قلبها”.