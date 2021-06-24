صور مسربة من منزل محمد حلاوة تفجر مفاجأة عن ابنته وياسمين عبد العزيز (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للنجمة ياسمين عبد العزيز برفقة لمياء حلاوة شقيقة محمد حلاوة وليلى حلاوة ابنة زوجة محمد حلاوة الأولى.

وفقًا لما جاء في الصور، فقد أظهرت العلاقة القوية بين ياسمين عبد العزيز وأسرة طليقها محمد حلاوة حيث ظهرت في الصور مع شقيقته وأبنائها وابنته وأبنائها.

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كما ظهرت في صورة أخرى مع والده وهي تحمل أبناءها ويتواجد بجانبها ليلى حلاوة، و لمياء حلاوة.

وتتناقض تلك الصور مع تصريحات ليلى محمد حلاوة، إبنة رجل الأعمال محمد حلاوة والتي هاجمت فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكانت ليلى، ابنة رجل الأعمال محمد حلاوة قد هاجم طليقة والدها الفنانة ياسمين عبد العزيز، مُتهمةً إياها بخطفه من أسرتها، مشيرةً إلى أنها حاولت قطع علاقته بهم وأذيتيهم.

وكتبت ليلى، عبر خاصية “ستوري” لحسابها الشخصي على “إنستجرام”: “إوعي تدّعي حاجة مش فيكي أنت عمرك ما كنتي كويسة مع حد.. إنتي اللي خطفتي بابانا مننا من 17 سنة، وكانت أمي على ذمته وحاولتي طول الـ17 سنة تقطعي علاقتنا ببابانا وحاربتينا وأذتينا كتير.. الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس اللي حوالينا عارفين كل حاجة.. ياريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل.. انتي اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا وكفاية اللي عملتيه في شرم الشيخ من شهر معايا قدام الناس كلها.. عيييييييييييب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك”.