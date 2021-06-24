سمية الخشاب تفاجئ الجمهور بـ وصلة رقص غريبة في الجيم (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمية الخشاب

حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة سمية الخشاب، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة سيدات آخرين في إحدى صالات الرياضية.

ووفقًا لما جاء في الفيديو، فقد ظهرت الفنانة المتألقة سمية الخشاب وهى ترقص برفقتها عددا من الفتيات على أنغام أغنية أجنبية.

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وكتبت الفنانة سمية الخشاب معلقة على الفيديو:”الرياضة والرقص غذاء الروح والجسد والعقل وعلى فكرة بعشق الـ Kpop”.

وتحتفل حاليا سمية الخشاب بنجاح أغنيتها الجديدة “أوعدك” التي شاركت فيها مطرب المهرجانات عمر كمال، واحتلت أغنية (أوعدك – ملبن)، التريند رقم ١ على موقع “يوتيوب” بعد ساعات من طرحها.

تقول كلمات الأغنية: “أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك”.