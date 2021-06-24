تعرف على الشرط الوحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى

عدن - ياسمين عبد العظيم - لا تزال الأنباء بشن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب استمرار بقائها في المستشفى.

وأشارت تقارير إلى أن عدد كبير من نجوم الفن وجمهور الفنانة دلال عبد العزيز يتوافدون على المستشفى للتأكد من مرورها من أزمتها التي اقتربت من شهرين بسلام، بعد إصابتها بفيروس كورونا، ومعاناتها من إصابة في الرئتين بسبب مضاعفات المرض.

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مازالت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز غير مستقرة لكنها في تحسن، كشفت الفنانة نهال عنبر عن تطورات وضعها داخل المستشفى.

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة دلال عبد العزيز إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز مستقرة في الوقت الحالي، وفي تحسن تدريجي.

وأشارت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها أن الشرط الوحيد الذي يحدد قرار خروج دلال عبد العزيز من المستشفى هو قدرتها على التخلي عن الأكسجين الصناعي والتنفس بمفردها بصورة طبيعية.

وأكدت المصادر أنه لا يوجد موعد محدد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى، لكنهم يأملون في أن تتحسن بصورة أكبر قريبا.